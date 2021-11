Orléans Hôtel du Département Loiret, Orléans Visite guidée de l’exposition La Fabrique Opéra Hôtel du Département Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le jeudi 25 novembre à 16:30

Dans le cadre de notre exposition du mois de novembre dans le hall de l’Hôtel du Département, nous mettons à l’honneur La Fabrique Opéra, l’association créatrice d’opéras coopératifs ! Organisation d’une **visite guidée d’une heure**, commentée par des **4 étudiants** du lycée général et technologique Charles-Peguy, préparant le Diplôme national des métiers d’art et du design mention espace (DN MADE). Nous vous attendons nombreux ! Cet événement est organisé dans le respect des gestes barrières **Port du masque et pass sanitaire obligatoires**

Entrée libre

Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat Orléans

2021-11-25T16:30:00 2021-11-25T17:30:00

