Quimper Quimper Finistère, Quimper Visite guidée de l’exposition Keraluc, une faïencerie au service des artistes Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Visite guidée de l’exposition Keraluc, une faïencerie au service des artistes Quimper, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quimper. Visite guidée de l’exposition Keraluc, une faïencerie au service des artistes 2021-07-03 – 2021-07-03

Quimper Finistère Quimper VICTOR LUCAS – XAVIER KREBS – PIERRE TOULHOAT – YVAIN – JOS LE CORRE – RENÉ QUÉRÉ – ANDRÉ L’HELGUEN Une visite guidée de l’exposition temporaire vous est proposée tous les samedis, du 17 avril au 25 septembre, à 15h30

Réservation au 02 98 90 12 72

Places limitées à 6 personnes Pour la saison 2021, nous vous proposons de nous pencher sur la création céramique de plusieurs artistes, condisciples au sein de la Manufacture Keraluc. Contraction de la « maison de Lucas » en breton, Ker ar Lucas, la faïencerie Keraluc est fondée par Victor Lucas en 1946. L’ingénieur, issu de l’école nationale de céramique de Sèvres, a passé dix-huit ans chez Henriot et quatre ans chez HB. En pleine Reconstruction, il décide de concrétiser un projet muri de longue date. Il s’agit de créer une faïencerie, imaginée comme un foyer d’art vivant réservant une expression totalement libre aux artistes créateurs. L’idée est d’écrire, avec des yeux d’homme moderne, une nouvelle page de l’histoire de l’art populaire breton. Cette pépinière de talents va bien plus loin dans la volonté d’ouverture du monde de la céramique de Quimper aux artistes, initiée au début des années 1920 par les deux principales manufactures de Locmaria. En effet, Victor Lucas délaisse l’édition de pièces pour offrir aux artistes collaborant avec Keraluc, la possibilité de créer eux-mêmes les œuvres qu’ils imaginent. Ainsi, ils ont profité d’un climat de travail favorable, d’une grande liberté d’expression, d’un soutien technique sans faille et d’une grande ouverture d’esprit permettant l’acceptation d’audacieuses innovations. Ainsi, une rupture totale avec le style traditionnel de Quimper se créée. +33 2 98 90 12 72 http://www.musee-faience-quimper.com/ VICTOR LUCAS – XAVIER KREBS – PIERRE TOULHOAT – YVAIN – JOS LE CORRE – RENÉ QUÉRÉ – ANDRÉ L’HELGUEN Une visite guidée de l’exposition temporaire vous est proposée tous les samedis, du 17 avril au 25 septembre, à 15h30

Réservation au 02 98 90 12 72

Places limitées à 6 personnes Pour la saison 2021, nous vous proposons de nous pencher sur la création céramique de plusieurs artistes, condisciples au sein de la Manufacture Keraluc. Contraction de la « maison de Lucas » en breton, Ker ar Lucas, la faïencerie Keraluc est fondée par Victor Lucas en 1946. L’ingénieur, issu de l’école nationale de céramique de Sèvres, a passé dix-huit ans chez Henriot et quatre ans chez HB. En pleine Reconstruction, il décide de concrétiser un projet muri de longue date. Il s’agit de créer une faïencerie, imaginée comme un foyer d’art vivant réservant une expression totalement libre aux artistes créateurs. L’idée est d’écrire, avec des yeux d’homme moderne, une nouvelle page de l’histoire de l’art populaire breton. Cette pépinière de talents va bien plus loin dans la volonté d’ouverture du monde de la céramique de Quimper aux artistes, initiée au début des années 1920 par les deux principales manufactures de Locmaria. En effet, Victor Lucas délaisse l’édition de pièces pour offrir aux artistes collaborant avec Keraluc, la possibilité de créer eux-mêmes les œuvres qu’ils imaginent. Ainsi, ils ont profité d’un climat de travail favorable, d’une grande liberté d’expression, d’un soutien technique sans faille et d’une grande ouverture d’esprit permettant l’acceptation d’audacieuses innovations. Ainsi, une rupture totale avec le style traditionnel de Quimper se créée. dernière mise à jour : 2021-06-25 par OT QUIMPER / LOCRONAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Étiquettes évènement : Autres Lieu Quimper Adresse Ville Quimper lieuville 47.9893#-4.11209