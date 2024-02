Visite guidée de l’exposition « Iris Van Herpen – Sculpting the senses » au musée des Arts Décoratifs Musée des Arts Décoratifs Paris, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14 18:30

Fin : 2024-03-14 20:00

Iris Van Herpen est reconnue à l’échelle internationale comme étant l’une des créatrices de mode les plus remarquées et visionnaires de sa génération.

Née en 1984 aux Pays Bas, Iris Van Herpen s’est imposée très jeune : création de sa maison éponyme en 2007, membre invitée de la Chambre Syndicale de la Haute Couture dès 2011, lauréate de l’Andam en 2014 et aujourd’hui exposition rétrospective aux Arts Décoratifs !

Pour la créatrice, la Haute Couture est un moyen de repousser les limites de l’imagination en mixant artisanat, savoir-faire traditionnels et exploration de technologies multidisciplinaires. Elle collabore ainsi avec de nombreux experts issus tout aussi bien de l’art, de l’architecture, du design, que des sports ou de la science. Dès 2010, Iris Van Herpen crée une robe en impression 3D ; depuis, elle explore et renouvelle constamment un large éventail de techniques allant du moulage en silicone, de l’impression 3D et de la découpe au jet d’eau au plissé ancien et à la sculpture aimantée.

Profondément inspirée par la danse classique et contemporaine qu’elle pratique, Iris Van Herpen envisage ses vêtements comme des moyens de réinventer notre rapport à l’espace, à la nature, à la féminité. L’empowerment des femmes via le vêtement est un sujet d’importance pour elle ; elle apprécie les collaborations avec des femmes inspirantes comme Cate Blanchett, Beyoncé, Scarlett Johansson, Lady Gaga, Fan Bingbing ou Naomi Campbell.

Nous serons guidés dans cette magnifique exposition par des conférencières du musée des Arts dédiées à nos deux groupes.

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la découverte de cette créatrice exceptionnelle.

Attention nombre de places limitées : 2 groupes de 20 personnes maximum.

Durée de la visite : 1h30

Valérie Bobo et Sylvie Ebel, membres du Bureau

Coralie de Fontenay, Présidente du Club HEC Luxe et Création

Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli 75001 PARIS Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001