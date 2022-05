Visite guidée de l’exposition Inspiration Alsace Bouxwiller, 12 juin 2022, Bouxwiller.

Visite guidée de l’exposition Inspiration Alsace Bouxwiller

2022-06-12 – 2022-06-12

Bouxwiller Bas-Rhin

Visite guidée de l’exposition Inspiration Alsace

Découvrez le travail inspiré et inspirant de la couturière et costumière Rita Tataï, mis en regard avec des pièces anciennes. En créant la marque Geht’s In, cette créatrice de mode s’est inspirée de pièces du costume traditionnel alsacien pour remettre au goût du jour des motifs, des tissus, une allure…En compagnie de Laure Lickel, chargée de médiation, dépoussiérez votre vision du costume alsacien !

Exposition visible jusqu’au 23 octobre 2022.

Visite guidée de l’exposition “Inspiration d’Alsace”.

+33 3 88 00 38 39

Bouxwiller

