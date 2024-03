Visite guidée de l’exposition « Il va y avoir du sport au M’CO! » Musée des savoir-faire du cognac Cognac, samedi 18 mai 2024.

2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Pour l’occasion, le musée des savoir-faire du cognac est ouvert au public de 20h à 23h, gratuit et en accès libre. Profitez de cette ouverture nocturne pour découvrir les savoir-faire et métiers liés à la célèbre liqueur des dieux.

Au cours de la soirée, une visite guidée de l’exposition « Il va y avoir du sport au M’CO ». Partez à la découverte du lien étroit qui a longtemps uni le monde des négociants et celui des clubs sportifs, véritables vivers de champions.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 360 365 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Dans un cadre qui allie vieilles pierres et architecture contemporaine, à l’emplacement de l’hôtel Perrin de Boussac, dont la façade est classée Monument historique, de la plus ancienne maison de négoce, la Maison Augier, de la tour Lusignan et d’une partie du rempart du XIVe, le musée des savoir-faire du cognac s’étend sur 2000m2 d’exposition. Il fait ainsi la promotion du Pays de Cognac et de son patrimoine tout en présentant la grande aventure humaine, industrielle et commerciale du cognac.

– L’univers patrimonial : une évocation des richesses historiques du pays du cognac grâce différentes scénographies : maquettes de la région et du château royal de Cognac au XVIe s, film « La Charente au fil de l’eau » et dioramas présentant l’art roman, les porches charentais, le fleuve ou encore la faune et de la flore. Un point de départ incontournable pour toute découverte du territoire !

– L’univers technologique du cognac : après une rapide introduction sur l’évolution des bouteilles à travers les âges, la 1ère partie s’intéresse à l’univers de la vigne : les saisons, les cépages, les terroirs, les vendanges, le tout agrémenté d’outils anciens. Changement de registre avec l’art délicat de la distillation, où l’alchimie prend le pas sur les considérations climatiques, avant d’évoquer les métiers qui gravitent ou ont gravité autour du cognac. Pour finir, intéressante rétrospective sur le packaging des grandes marques et collections d’affiches anciennes. En somme, une excellente introduction à la visite des chais et distilleries.

Organisé autour d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, le visiteur est invité à découvrir ces différents espaces évocateurs de la liqueur des dieux et de ses alchimies secrètes. Pour prolonger ou terminer cette visite, pour offrir ou s’offrir, une boutique située au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits régionaux.

