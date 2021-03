Bard Fort de Bard Bard Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air » Fort de Bard Bard Catégorie d’évènement: Bard

Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air » Fort de Bard, 20 mars 2021-20 mars 2021, Bard. Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air »

du samedi 20 mars au dimanche 21 mars à Fort de Bard

Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air ». Activité organisée par l’association « Fort de Bard ».

Durée 1h15.

Réservation obligatoire, 15 personnes par groupe, entrée payante à l’expo, selon les tarifs du Fort, service de guide gratuit.

Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air ». Entrée payante à l’expo, selon les tarifs du Fort, service de guide gratuit. Fort de Bard Bard, 8, Rue Vittorio Emanuele II Bard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T16:15:00;2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T16:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Bard Autres Lieu Fort de Bard Adresse Bard, 8, Rue Vittorio Emanuele II Ville Bard