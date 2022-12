Visite guidée de l’exposition « Human natures » + Atelier découverte du modelage Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Visite guidée de l’exposition « Human natures » + Atelier découverte du modelage Niort, 21 décembre 2022, Niort . Visite guidée de l’exposition « Human natures » + Atelier découverte du modelage Le Pilori Place du Pilori Niort Deux-Sèvres Place du Pilori Le Pilori

2022-12-21 – 2022-12-21

Place du Pilori Le Pilori

Niort

Deux-Sèvres EUR Le service culture de la ville de Niort organise une visite guidée de l’exposition de sculptures « Human Natures » d’Emmanuel Bour suivi d’un atelier découverte du modelage. Thématique de l’atelier : Modeler un portrait à partir d’un modèle (photo ou sculpture de l’exposition) ou en laissant libre court à son imaginaire. Les participants sont invités à ramener des petits ustensiles pour modeler. Ex : petit cuillère, cure-dent, pierre rugueuse, petits morceaux de bois… ou tout objet qui peut servir à donner des effets au modelage. – Gratuit sur inscription au 05 49 78 74 11 – Après-midi animée par Thierry Mathé, médiateur et assistant scénographe du Pilori

Durée : 2h30 max

12 participants. Enfants accompagnés à partir de 10 ans. +33 5 49 78 74 11 David Audouin

Place du Pilori Le Pilori Niort

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

