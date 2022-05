Visite guidée de l’exposition HORTUS BEAUCUS Parc du château de la Neuenbourg Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château de la Neuenbourg

Découvrez en compagnie d’un guide-conférencier cette exposition sur les jardins historiques, à l’échelle alsacienne, qui croise les regards de l’historien et des photographes professionnels. Plusieurs artistes proposent leur vision actuelle de ces jardins notamment hérités des XVIIIe et XIXe siècles. Leurs photographies mettent en valeur les éléments patrimoniaux de ces sites naturels et historiques.

Sur réservation

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00

