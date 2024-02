Visite guidée de l’exposition Hommage à Philippe Le Stum l’Archipel Fouesnant, vendredi 23 février 2024.

L’Archipel accueille une exposition en hommage à Philippe Le Stum (1962-2021), directeur et conservateur du Musée Départemental Breton mais aussi écrivain, dessinateur, illustrateur, collectionneur…

L’exposition réunit à la fois des objets et œuvres qui lui étaient chers et des œuvres (estampes, peintures et installations) d’artistes qui ont souhaité lui rendre hommage.

Nous vous proposons de découvrir l’exposition en compagnie de l’artiste Brigitte Kernaléguen, à l’initiative de cette exposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:00:00

fin : 2024-02-23

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr

L’événement Visite guidée de l’exposition Hommage à Philippe Le Stum Fouesnant a été mis à jour le 2024-02-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN