Grenoble Musée de l'ancien évêché Grenoble, Isère Visite Guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s). L’Université Grenoble Alpes (1339-2021) » Musée de l’ancien évêché Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Visite Guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s). L’Université Grenoble Alpes (1339-2021) » Musée de l’ancien évêché, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Grenoble. Visite Guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s). L’Université Grenoble Alpes (1339-2021) »

le samedi 3 juillet à Musée de l’ancien évêché

Suivez le guide à la découverte de la passionnante histoire de l’Université de Grenoble, l’une des plus anciennes de France, aujourd’hui reconnue comme pôle d’excellence au niveau mondial. Une exposition à la scénographie attrayante et enrichie de nombreux objets des laboratoires du campus. Durée : 1 h. Gratuit. Sur inscription au 04 76 03 15 25. Visites assurées par un guide de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole.

Sur inscription

Visite Guidée de l’exposition « Histoire de savoir(s). L’Université Grenoble Alpes (1339-2021) » Musée de l’ancien évêché 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:30:00 2021-07-03T16:30:00;2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'ancien évêché Adresse 2 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble Ville Grenoble lieuville Musée de l'ancien évêché Grenoble