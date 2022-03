Visite guidée de l’exposition “Hippydrome” Frac Normandie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Visite guidée de l'exposition "Hippydrome"

Frac Normandie Caen, le samedi 14 mai à 15:00

L’exposition _Hippydrome_ a pour socle un ensemble d’œuvres de la collection du Frac Normandie récemment acquises, dont un nombre conséquent repose sur des effets d’optique, et la suggestion d’états seconds. Les œuvres croisent ainsi des affinités liées au hasard, des approches « surréalisantes », voire délirantes. Visite guidée à la découverte de l’exposition « Hippydrome » au Frac Normandie à Caen. Frac Normandie Caen 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen Calvados

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00

