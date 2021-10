Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Visite guidée de l’exposition “Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme” Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

À travers une soixantaine d’œuvres, l’exposition **_Frank Boggs. En marge de l’impressionnisme_** invite à découvrir l’univers de l’artiste américain Frank Boggs, qui, arrivé à Paris en 1876, fut un témoin privilégié de son temps. Regroupant peintures, gravures, aquarelles et dessins, cette monographie de l’œuvre de Frank Boggs embarque le visiteur dans un voyage singulier, à la découverte de cet artiste à la palette lumineuse. Reconnu de son vivant, célébré tant à Paris qu’à New York, Frank Boggs occupe une place originale dans la peinture de la fin du XIX e siècle par le choix des sujets et techniques ainsi que la sensibilité artistique qui transparaît dans ses œuvres. Né américain, naturalisé français, parisien de cœur, Frank Boggs s’installe à Meudon en 1923 dans un atelier lumineux en bord de Seine. Cette exposition met en valeur les œuvres provenant de son fonds d’atelier, données généreusement par sa fille Mary-Hood Jacquet-Boggs (1898-1980), à la Ville de Meudon en 1980. En s’appuyant sur ce fonds inédit et personnel – lettres, carnets, dessins, toiles, eaux fortes – le musée se propose de remonter le fil de la vie de l’artiste au tournant du siècle, pour une redécouverte de ses œuvres qui furent de leur temps exposées dans les plus beaux salons et adoptées tant par le public que la critique d’art.

8€/participant – Sur réservation – Présentation du pass sanitaire

