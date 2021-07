Ottrott Ottrott Bas-Rhin, Ottrott Visite guidée de l’exposition : Forge de Lumière Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Si le marteau et l'enclume sont les outils emblématiques et indispensables au forgeron, le seul outil dont le mineur ne peut se passer est, bien sûr, sa lampe. Forger un sabre ou un outil nécessite avant tout une matière première extraite des profondeurs de la terre. Fer pour les parties fonctionnelles, métaux nobles pour les matières décoratives et charbon pour le forgeron, un enchaînement de tâches rudes et exigeantes pour un produit fini exceptionnel. La visite vous guidera au travers des métiers du mineurs avec un fil conducteur : la lampe de mine.

