Visite guidée de l’exposition Fictions Modestes & Réalités Augmentées Musée international des Arts modestes (MIAM), 14 mai 2022 21:30, Sète.

Nuit des musées Visite guidée de l’exposition Fictions Modestes & Réalités Augmentées Musée international des Arts modestes (MIAM) Samedi 14 mai, 20h00, 21h30

Partez à la découverte de l’incroyable histoire de la “S” grand atelier et de ses artistes.

Fictions Modestes & Réalités Augmentées relate l’incroyable histoire d’une aventure artistique et humaine, originale et décalée, dont le principal terrain d’exploration se situe en Ardenne belge. Dans ce lieu insolite installé dans une ancienne caserne désaffectée, des créateurs fragilisés par une déficience mentale travaillent avec des artistes contemporains invités en résidence.

Le Musée International des Arts Modestes fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Belluc a ouvert ses portes à Sète en novembre 2000. Le MIAM fait des créations marginales ou périphériques le cœur de sa réflexion et favorise la circulation des regards entre la culture savante et la culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités, il se propose de dépasser les frontières des genres, de traverser les cultures et d’éclairer ces productions modestes trop vite reléguées au second plan mais qui pourtant ont toujours été source d’inspiration pour les artistes. Il peut se définir également comme un lieu de débat et de dialogue, fortement engagé sur des questions de décloisonnement artistique et de diversité culturelle, et souvent tourné vers l’étude des phénomènes de société qui donnent lieu à des expressions artistiques nouvelles. Les collections Le MIAM abrite les collections de ses deux fondateurs. Ce fonds est constitué de milliers d’objets emblématiques de l’art modeste, objets aimés et collectionnés, manufacturés ou artisanaux. Ce sont pour l’essentiel des jouets, des figurines, des gadgets et toutes sortes de “bibelots” qui participent de “l’archéologie de l’enfance” et nous touchent par leur force visuelle. Souvent clinquants et bariolés, ils proviennent des périphéries de l’art brut, de l’art naïf ou de l’art populaire.

© musée international des arts modestes (MIAM)

Centre ville – en bord de quai

http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932?ref=bookmarks;https://twitter.com/mediationmiam

Downtown – Waterfront Saturday 14 May, 20:00, 21:30

The International Museum of Modest Arts founded by artists Hervé Di Rosa and Bernard Belluc opened its doors in Sète in November 2000. The MIAM makes marginal or peripheral creations the heart of its reflection and promotes the circulation of views between scholarly culture and popular culture, open to the world and its multiple realities, it proposes to go beyond the borders of genres, to cross cultures and to illuminate these modest productions too quickly relegated to the background but which have always been a source of inspiration for artists. It can also be defined as a place of debate and dialogue, strongly engaged on issues of artistic decompartmentalisation and cultural diversity, and often turned to the study of the phenomena of society that give rise to new artistic expressions. The collections The MIAM houses the collections of its two founders. This collection consists of thousands of objects emblematic of modest art, objects loved and collected, manufactured or artisanal

Ficciones Modestas & Realidades Aumentadas relata la increíble historia de una aventura artística y humana, original y desfasada, cuyo principal terreno de exploración se sitúa en las Ardenas belgas. En este lugar insólito instalado en un antiguo cuartel abandonado, creadores debilitados por una deficiencia mental trabajan con artistas contemporáneos invitados en residencia.

Sábado 14 mayo, 20:00, 21:30

23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny, 34200 Sète, Occitanie, France 34200 Sète Occitanie