Visite guidée de l’exposition Femmes fatales musée des explorations du monde(ex- castre), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cannes.

Visite guidée de l’exposition Femmes fatales

le samedi 3 juillet à musée des explorations du monde(ex- castre)

Le musée des explorations du monde conserve un chef-d’œuvre d’Artemisia Gentileschi, peintre italienne réputée du XVIIe siècle. Le tableau est au centre d’une exposition évoquant l’artiste, le thème biblique de Judith et Holopherne et l’histoire de la redécouverte de ce trésor, sorti tout récemment des réserves du musée pour être restauré. Représentante célèbre du baroque italien et du caravagisme, Artemisia Gentileschi est considérée comme l’une des premières femmes peintres de l’époque moderne dont le succès est comparable à celui d’artistes masculins. Sa vie, marquée par des épisodes dramatiques, fut un combat permanent pour faire connaître et reconnaître son talent et sa place dans un milieu réservé aux hommes. Artiste déterminée, ayant, selon ses propres mots, « une âme de César dans un corps de femme », elle était louée par ses contemporains comme une « merveille du monde » à la fois pour la qualité de sa peinture et sa beauté.

Entrée libre sur inscription

Le musée des explorations du monde conserve un chef-d’œuvre d’Artemisia Gentileschi, peintre italienne réputée du XVIIe siècle.

musée des explorations du monde(ex- castre) Le Suquet, 06400 Cannes Cannes Hautes Vallergues Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00