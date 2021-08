Antibes Atelier des Empreintes Alpes-Maritimes, Antibes Visite guidée de l’exposition et démonstration Atelier des Empreintes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Visite guidée de l’exposition et démonstration Atelier des Empreintes, 18 septembre 2021, Antibes. Visite guidée de l’exposition et démonstration

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier des Empreintes

Visite gratuite de l’exposition dans l’atelier avec démonstrations et explications sur les processus de création autour du verre, de la dorure et de la peinture décorative. Une centaine d’oeuvres originales y sont exposées dans les domaines respectifs de Roge Irmani ( verre, céramique, fusing, thermoformage) et de Laurent Hissier (dorure contemporaine et traditionnelle, peinture décorative et trompe- l’oeil: faux-marbres, faux-bois, décors) Atelier de dorure (dès 8 ans) :

Dorure d’un médaillon qui sera collé sur un support en faux marbre, tout est fourni par l’atelier (sur inscription au 07 67 29 02 60, participation 20€

Espace de création et de restauration qui présente une association unique et atypique d’œuvres originales combinant sculpture ,verre, dorure et faux-marbres. Atelier des Empreintes 18 rue brûlée, 06600 Antibes Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Atelier des Empreintes Adresse 18 rue brûlée, 06600 Antibes Ville Antibes lieuville Atelier des Empreintes Antibes