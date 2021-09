Saint-Thélo Maison des Toiles Côtes-d'Armor, Saint-Thélo Visite guidée de l’exposition “Enrobez-vous” Maison des Toiles Saint-Thélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée de l'exposition "Enrobez-vous"

Maison des Toiles, le dimanche 19 septembre à 14:00

« Une petite robe en laine retrouvée au fond d’un tiroir, puis une deuxième… C’est toute mon enfance qui me saute au visage et aussitôt un projet se précise : réaliser une centaine de petites robes en papier, toutes sur le même modèle, et exprimer le temps qui passe, la fragilité de la mémoire des souvenirs et des sentiments; concrétiser ainsi « un devoir de mémoire du bonheur » dont parlait Michel Serres. Revivre une nouvelle fois les souvenirs du passé n’est pas de la nostalgie, mais un désir de se « ré-enfanter ». Cultiver cet esprit d’enfance fait de fraîcheur, d’émerveillement, d’approche poétique du monde. découper, déchirer, coller, rapiécer, coudre toutes sortes de papiers est devenu un jeu au service de l’expression des instants fragiles de la vie. « Nous sommes tous cousus de fil blanc des rêves et ce n’est qu’avec lui que nous pouvons rapiécer les lambeaux de notre existence ». Alors, laissez-vous enrober ! » – Yvette Boitard Découvrez en compagnie de l’artiste les oeuvres de son exposition durant toute l’après midi ! Visite guidée de l’exposition “Enrobez-vous” en compagnie de l’artiste Yvette Boitard Maison des Toiles Le Bourg, 22460, Saint-Thélo Saint-Thélo Côtes-d’Armor

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

