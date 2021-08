Paris Institut des Cultures d'Islam (ICI) île de France, Paris Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste Institut des Cultures d’Islam (ICI), 24 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 24 août 2021

de 18h à 19h30

gratuit

Visite guidée par Bérénice Saliou, commissaire de l’exposition, en présence d’Hossein Valamanesh. Visite guidée par Bérénice Saliou, commissaire de l’exposition, en présence d’Hossein Valamanesh. Expositions -> Art Contemporain Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson Paris 75018

The Lover Circles his own heart © Hossein Valamanesh, ADAGP, Paris, 2021

