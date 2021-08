Pierrefitte-sur-Seine Espace culturel Maurice-Utrillo Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Visite guidée de l’exposition en plein air Renaissance du photographe Reza Espace culturel Maurice-Utrillo Pierrefitte-sur-Seine Catégories d’évènement: Pierrefitte-sur-Seine

Espace culturel Maurice-Utrillo, le samedi 18 septembre à 14:00

Depuis le 7 juillet 2021 et jusqu’en janvier 2022 au moins, l’exposition Renaissance transforme la ville de Pierrefitte en véritable galerie à ciel ouvert ! Cette exposition en plein air vous donne à découvrir, sur de nombreuses façades de la ville, 17 photographies en grand formats, auxquelles s’ajoutent 3 séries de photographies sur grilles. Renaissance présente une humanité plurielle. Les photographies de Reza invitent le passant à aller à la rencontre de l’autre et à le reconnaître dans sa différence comme faisant partie de la famille humaine. Une façon de découvrir et redécouvrir, au gré des déambulations, l’architecture et le patrimoine pierrefittois. Visites guidées ouvertes à tous. Découverte des photographies de Reza exposées sur les façades de la ville de Pierrefitte. Espace culturel Maurice-Utrillo 53 rue de Paris 93380 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis

