Visite guidée de l’exposition « E Capoë : Rumilly au 17ème siècle » Notre histoire,musée de Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rumilly

Visite guidée de l’exposition « E Capoë : Rumilly au 17ème siècle » Notre histoire,musée de Rumilly, 14 mai 2022, Rumilly. Visite guidée de l’exposition « E Capoë : Rumilly au 17ème siècle »

Notre histoire, musée de Rumilly, le samedi 14 mai à 14:30

Au 17e siècle, Rumilly est une petite ville dont la taille est comparable à celle d’Annecy à la même époque. Elle possède de nombreux atouts et son organisation, son économie, sa vie sociale et religieuse en font une véritable cité de son temps. Partons à la découverte de sa riche histoire.

Tout public, sur réservation.

Visite guidée de l’exposition temporaire Notre histoire,musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T15:30:00

