Visite guidée de l’exposition d’Yvon Boëlle Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

Visite guidée de l’exposition d’Yvon Boëlle Malestroit, 26 mars 2022, Malestroit. Visite guidée de l’exposition d’Yvon Boëlle Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit

2022-03-26 – 2022-03-26 Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne

Malestroit Morbihan Yvon Boëlle vous propose une visite guidée de son exposition. Echangez avec le photographe et retrouvez des visages familiers, des clichés de commerçants et de moments festifs du Pays de Malestroit à la fin des années 70, tout au long de cette visite pleine d’anecdotes. Samedi 26 mars à 11h00

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 Yvon Boëlle vous propose une visite guidée de son exposition. Echangez avec le photographe et retrouvez des visages familiers, des clichés de commerçants et de moments festifs du Pays de Malestroit à la fin des années 70, tout au long de cette visite pleine d’anecdotes. Samedi 26 mars à 11h00

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Malestroit, Morbihan Autres Lieu Malestroit Adresse Le Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Ville Malestroit lieuville Le Pass'Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit Departement Morbihan

Malestroit Malestroit Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malestroit/

Visite guidée de l’exposition d’Yvon Boëlle Malestroit 2022-03-26 was last modified: by Visite guidée de l’exposition d’Yvon Boëlle Malestroit Malestroit 26 mars 2022 Malestroit morbihan

Malestroit Morbihan