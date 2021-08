Paris Institut du monde arabe Paris Visite guidée de l’exposition “Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida” Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut du monde arabe

Accompagné d’une conférencière vous découvrirez les portraits épiques et étonnants des divas de l’« âge d’or » de la chanson et du cinéma arabes, à travers un parcours abondamment nourri de photographies d’époque, souvent inédites, d’extraits de films ou de concerts mythiques, d’affiches cinématographiques au graphisme glamour, de magnifiques robes de scène, d’objets personnels et d’interviews rares.

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

