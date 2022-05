Visite guidée de l’exposition ” Déchiffrements en Famille”, 15 juillet 2022, .

Visite guidée de l’exposition ” Déchiffrements en Famille”

2022-07-15 15:00:00 – 2022-07-15

9 EUR 9 Il y a 200 ans, l’aventure de Jean-François Champollion fut celle d’un déchiffreur, fasciné par une civilisation oubliée, qui a mobilisé toutes ses forces intellectuelles pour percer le mystère d’une écriture alors muette. L’exposition du musée Champollion – Les Écritures du Monde élargit l’expérience de Champollion à celle d’autres déchiffreurs, jusqu’à nos jours. Au-delà du travail sur les hiéroglyphes, quels outils, quelles méthodes ou intuitions ont permis le déchiffrement de l’écriture cunéiforme ou du linéaire B, une forme archaïque du grec ancien ?

Comment un philologue aborde-t-il une écriture inconnue ? Pourquoi certaines restent-elles indéchiffrées ? Les œuvres exposées, en provenance des plus grands musées européens, tels que les musées du Louvre et du Quai Branly en France, le British Museum ou l’université de Cambridge au Royaume-Uni, ou encore les musées archéologiques de Madrid, Athènes, Malte et Héraklion, donneront à voir l’actualité des déchiffrements et les mécanismes intellectuels de cette aventure scientifique

Venez comprendre la dynamique intellectuelle, les méthodes de travail et les dispositifs nécessaires pour aborder et tenter de

déchiffrer une écriture inconnue. Découvrez les déchiffrements célèbres mais également ceux d’écritures moins connues et

les travaux en cours dans cette discipline.

