Visite guidée de l’exposition “De l’art de vivre” de Jude Abu Zaineh, Soheila Esfahanie et Xiaojing Yan par la commissaire d’exposition Catherine Bédard. Inconnues l’une de l’autre, venues de pays lointains, ces trois artistes sont réunies pour la première fois. Elles ont en commun ce sentiment toujours étrange de vivre dans un entre-deux, pas tout à fait ancrées, voire même suspendues entre deux mondes, attachées à des symboles d’appartenance à leur culture originaire qu’elles détournent néanmoins. La nourriture, le désir, la religion, la protection sont des enjeux de leur art, tout comme la technologie, la globalisation, la consommation. À la fois orientales et occidentales, ces femmes immigrées de Chine, de Palestine et d’Iran tissent des liens qui transforment, déforment et démultiplient des images symboliques fortes : un escalier, un pont, un mot, un poème, des motifs ornementaux, des mythes et légendes. Elles donnent une autre dimension à la notion d’identité culturelle, en présentant au spectateur des objets hybrides et industrialisés, dénaturés, loin de toute idéalisation de l’ailleurs et du passé. Une déesse filamenteuse rouge sang ; des motifs ornementaux grouillant d’une vie biologique ; les reproductions commerciales d’un oiseau traditionnel provenant d’impressions 3D, entre autres œuvres faisant librement migrer les symboles, proposent ici, dans cet ensemble inédit, une réflexion à la fois puissante et intime sur un art du déplacement et de la diaspora.

