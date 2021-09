Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances, Manche Visite guidée de l’exposition “Coutances au temps du premier Empire” Musée Quesnel-Morinière Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Visite guidée de l'exposition "Coutances au temps du premier Empire"

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, l’exposition présente les débuts de la modernisation de la ville sous l’action de l’énergique maire de l’époque, Louis-Marie Duhamel, nommé par l’Empereur en 1800. Plans et documents d’archives de l’époque illustre les projets d’embellissement de la ville et de réorganisation des voies de circulation, et ce qu’il en reste encore aujourd’hui. Exposition au musée Quesnel-Morinière : visite guidée par Véronique Goulle, archiviste municipale. Musée Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances Coutances Manche

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

