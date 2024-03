Visite guidée de l’exposition Cosmogonie Musée du Textile et de la Mode de Cholet Cholet, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée de l’exposition Cosmogonie Cosmogonie, exposition du 6 avril au 29 septembre 2024 : Dimanche 2 juin, 15h00 Musée du Textile et de la Mode de Cholet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Cosmogonie, exposition du 6 avril au 29 septembre 2024 :

La cosmogonie proposée par l’artiste Kirsten Maria Birk, est une vision du monde teintée de mythologie, où paysages et animaux imaginaires sont le support de ses émotions.

L’artiste maîtrise de nombreuses techniques textiles ou les invente pour les mettre au service d’une œuvre originale et délicate. Elle choisit méticuleusement les matériaux, le plus souvent des textiles de seconde main, qu’elle s’approprie et qu’elle façonne par un travail minutieux, long et répétitif. Elle sculpte ces textiles qui deviennent des paysages, des éléments de la nature, des formes animales… Kirsten Maria Birk offre ainsi une œuvre envoûtante, mouvante et émouvante.

Musée du Textile et de la Mode de Cholet Rue du Docteur Roux, 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire Le jardin du Musée du Textile et de la Mode est un jardin de plantes à fibres et tinctoriales. Parking sur place, ligne de bus de ville 4

©KirstenBirk