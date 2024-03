Visite guidée de l’exposition « Corps Vivant » par Antoinette Rozan Musée GRATALOUP – Centre d’art contemporain Chevreuse, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée de l’exposition « Corps Vivant » par Antoinette Rozan Corps Vivant – Une exposition du Musée GRATALOUP Samedi 18 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée GRATALOUP – Centre d’art contemporain Tarif préférentiel 7 € (au lieu de 10€)

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Corps Vivant – Une exposition du Musée GRATALOUP

Du 30 mars au 11 novembre 2024, GRATALOUP

Artiste Peintre : Antoinette ROZAN

Sculpteur

Une nuit exceptionnelle au Musée GRATALOUP

Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne des musées, le Musée GRATALOUP, Centre d’Art Contemporain à Chevreuse, vous propose une soirée exceptionnelle à travers une visite guidée de l’exposition « Corps Vivant », exposition labellisée « Olympiade Culturelle » par Paris 2024, comité en charge de l’organisation des Jeux Olympiques.

Une expérience sensorielle et immersive

« Corps Vivant » est une expérience artistique immersive, explorant à travers le corps, les thèmes de la liberté, du mouvement, de l’énergie et de l’amour, dans un dialogue créatif entre deux artistes, en harmonie avec l’esprit des Jeux Olympiques.

GRATALOUP le maître du symbolisme

Dans la chapelle du prieuré, les œuvres du peintre symboliste GRATALOUP célèbrent la synergie corps/esprit à travers la naissance, la vie, et la mort.

Antoinette ROZAN – Mouvement, Paradoxe, Energie, Liberté

Dans le jardin, Antoinette ROZAN a posé ses sculptures et accroché sur les murs ses calligraphies dans une chorégraphie joyeuse et colorée. Mouvement, énergie, liberté sont les thèmes qu’elle explore dans son travail. La magie des lieux ou du temps a opéré.

Dans une conversation secrète qui n’appartient qu’à eux, ces deux artistes établissent un véritable dialogue de couleurs, célébrant toutes les expressions du Corps en Vie, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Pour cette soirée exceptionnelle de la Nuit européenne des musées, le musée GRATALOUP propose des visites guidées toutes les heures de 19h à 21h au tarif préférentiel de 7€ (au lieu de 10€) par personne.

Inscription en ligne ou à l’accueil du musée.

Musée GRATALOUP – Centre d'art contemporain 3 rue de l'Église 78460 Chevreuse Chevreuse 78460 Yvelines Île-de-France 0645824352 https://www.museegrataloup.fr/ Le musée GRATALOUP est accueilli par la ville de Chevreuse à la chapelle du PRIEURÉ SAINT SATURNIN, seul témoignage subsistant du prieuré édifié à Chevreuse au 11ème siècle. La chapelle a été rénovée en 2011 par l'architecte Pascal CHOVIN, qui fut également en charge de la restauration du Château de la Madeleine et de la réalisation de la Maison du Parc. En 2011, l'artiste plasticien GRATALOUP conçoit trois vitraux contemporains. Réalisés en collaboration avec les Ateliers Loire, maîtres verriers à Chartres depuis plus de trois générations, le travail de ces vitraux est basé sur une recherche contemporaine, caractérisée par l'emploi de matériaux et une conception nouvelle de ceux-ci – verres découpés, collages dégagés en grande partie des plombs traditionnels aux vitraux. Accès voiture – parking de l'église – Chevreuse – Accès bus et TàD à partir du RER b Saint-Remy les Chevreuse

