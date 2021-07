Montpellier Archives municipales Hérault, Montpellier Visite guidée de l’exposition « Cire et plomb – les sceaux du Moyen Âge » Archives municipales Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Utilisé depuis l’Antiquité, le sceau devient le mode habituel d’authentification et de validation des actes publics au Moyen Âge. Les Archives municipales de Montpellier conservent une grande variété de seaux en cire et en plomb. À travers une sélection de sceaux originaux, plaqués ou appendus à des chartes en parchemin, découvrez leur signification, leur diversité, leur histoire. La visite de l’exposition, d’une durée de 30 minutes environ, est adaptée au public malvoyant.

Visite guidée incluant la proposition au public de toucher moulages de sceaux et matériaux.

