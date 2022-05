Visite guidée de l’exposition “Ciel et Terre” de l’artiste plasticien GRATALOUP et projection d’un son et lumière by night Musée GRATALOUP, 14 mai 2022 20:00, Chevreuse.

Nuit des musées Visite guidée de l’exposition “Ciel et Terre” de l’artiste plasticien GRATALOUP et projection d’un son et lumière by night Musée GRATALOUP Samedi 14 mai, 20h00

Visite guidée de l’exposition par l’épouse de l’artiste GRATALOUP et projection Son et Lumières

Une visite guidée de l’exposition sera proposée par l’épouse de l’artiste GRATALOUP de 20 h 00 à 20 h 45 suivie de la projection d’un son et lumières sur les oeuvres du peintre GRATALOUP

Le musée GRATALOUP est accueilli par la ville de Chevreuse à la chapelle du PRIEURÉ SAINT SATURNIN, seul témoignage subsistant du prieuré édifié à Chevreuse au 11ème siècle. La chapelle a été rénovée en 2011 par l’architecte Pascal CHOVIN, qui fut également en charge de la restauration du Château de la Madeleine et de la réalisation de la Maison du Parc. En 2011, l’artiste plasticien GRATALOUP conçoit trois vitraux contemporains. Réalisés en collaboration avec les Ateliers Loire, maîtres verriers à Chartres depuis plus de trois générations, le travail de ces vitraux est basé sur une recherche contemporaine, caractérisée par l’emploi de matériaux et une conception nouvelle de ceux-ci – verres découpés, collages dégagés en grande partie des plombs traditionnels aux vitraux.

Accès voiture – parking de l’église – Chevreuse – Accès bus et TàD à partir du RER b Saint-Remy les Chevreuse

https://www.museegrataloup.fr/ https://www.facebook.com/grataloupmusee/;https://www.instagram.com/grataloupmusee/?hl=fr

Car access – church parking – Chevreuse – Bus and TàD access from the RER b Saint-Remy les Chevreuse Saturday 14 May, 20:00

The GRATALOUP museum is hosted by the town of Chevreuse in the chapel of the SAINT SATURNIN PRIORY, the only surviving testimony of the priory built in Chevreuse in the 11th century. The chapel was renovated in 2011 by the architect Pascal CHOVIN, who was also in charge of the restoration of the Château de la Madeleine and the construction of the Maison du Parc. In 2011, the visual artist GRATALOUP designed three contemporary stained glass windows. Made in collaboration with the Ateliers Loire, master glassmakers in Chartres for more than three generations, the work of these stained glass windows is based on a contemporary research, characterized by the use of materials and a new design of them – cut glass, Largely free from traditional lead fillers in stained glass. hearing impairment

Una visita guiada de la exposición será propuesta por la esposa del artista GRATALOUP de 20:00 a 20:45 seguida de la proyección de un sonido y luces sobre las obras del pintor GRATALOUP

Sábado 14 mayo, 20:00

78460 CHEVREUSE 78460 Chevreuse Île-de-France