La Médiathèque, le samedi 16 octobre à 14:00

L’Orléanais traversé par le fleuve Loire est le berceau, la terre d’enracinement, mais aussi l’ancrage, la terre d’accueil et d’asile de grandes plumes de la littérature française. Ses terres sont sources d’inspiration, mais aussi le creuset de cheminements intellectuels et spirituels fructueux. Les médiathèques d’Orléans sont dépositaires de fonds remarquables de quelques-uns de ces écrivains. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/exposition-chemin-de-fleuve).

Réservation conseillée au 02 38 68 45 45

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:00:00

