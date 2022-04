Visite guidée de l’exposition “Charles Ray” Bourse de Commerce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de l’exposition “Charles Ray” Bourse de Commerce, 14 mai 2022, Paris. Visite guidée de l’exposition “Charles Ray”

Bourse de Commerce, le samedi 14 mai à 19:00

T’as la réf ? Les œuvres de Charles Ray qui peuplent le musée sont autant de références à l’histoire de la sculpture : Auguste Rodin, Michel-Ange, Donatello… L’artiste américain dialogue avec les grands maîtres, pour toujours mieux revisiter, avec une certaine ironie, la grande tradition de la sculpture. Découvrez son œuvre à travers les grands classiques. Visite guidée de 30mn 19h30 /20h30/21h30/22h30

Gratuit, entrée sur réservation

A la découverte des œuvres de Charles Ray qui peuplent le musée et sont autant de références à l’histoire de la sculpture : Auguste Rodin, Michel-Ange, Donatello… Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bourse de Commerce Adresse 2 rue Viarmes 75002 Paris Ville Paris lieuville Bourse de Commerce Paris Departement Paris

Bourse de Commerce Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée de l’exposition “Charles Ray” Bourse de Commerce 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée de l’exposition “Charles Ray” Bourse de Commerce Bourse de Commerce 14 mai 2022 Bourse de commerce Paris Paris

Paris Paris