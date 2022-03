Visite guidée de l’exposition Bestiaux, la foire ! Quand Poissy nourrissait Paris… Maison de Fer Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Maison de Fer, le samedi 14 mai à 18:30

Visite guidée de l’exposition Bestiaux, la foire ! Quand Poissy nourrissait Paris… ———————————————————————————- La Maison de Fer vous ouvre exceptionnellement ses portes en soirée et vous invite à découvrir, à la lueur des bougies, son exposition _Bestiaux, la Foire ! Quand Poissy nourrissait Paris…_ produite en partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de Poissy. A travers l’exposition, laissez-vous conter l’histoire du marché de Poissy, avec ses 3000 boeufs, 1000 veaux, 8000 moutons la journée…

Sur inscription, Les visites guidées sont limitées à 20 personnes.

Suivez le guide et remontez le temps à la découverte de l’ancien marché aux bestiaux de Poissy ! Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy Yvelines

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

