Visite guidée de l’exposition « Bestiaire médiéval » au château de Chantilly Chantilly, samedi 9 mars 2024.

L’ALMA organise une visite guidée de l’exposition « Bestiaire médiéval » présentée au Cabinet des Livres au château de Chantilly. « Le parcours proposé est à la fois chronologique et thématique des manuscrits datés du XIe au XVIe siècle illustrent les différentes facettes de l’illustration animalière, des animaux comme symboles, emblèmes ou exemples aux animaux des fables, des œuvres littéraires, des encyclopédies et traités de chasse. […] Quarante documents du musée Condé permettent d’admirer des animaux d’une qualité picturale et poétique étonnante. »

L’ALMA propose un covoiturage à partir de Lamorlaye: départ à 14h RV rue de la Tenure devant le foyer culturel.

La participation demandée concerne la visite guidée. L’entrée au château (18€) est à ajouter mais elle est gratuite pour les adhérents des Amis du musée Condé.

Le nombre de places disponibles est limité ! 99 9 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France lamorlayealma@gmail.com

