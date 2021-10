Iffendic Iffendic Iffendic, Ille-et-Vilaine Visite guidée de l’Exposition “AVE” – Fabien GILLES – Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Visite guidée de l’Exposition “AVE” – Fabien GILLES – Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire Iffendic, 29 octobre 2021, Iffendic. Visite guidée de l’Exposition “AVE” – Fabien GILLES – Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire 2021-10-29 – 2021-10-29 L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic Faisant de son nom et de son image la base de son travail, Fabien Gilles emprunte à différents médias comme le cinéma, la peinture, la musique et également la représentation politique, pour créer un univers fictionnel autour du personnage Fabien Gilles. Il utilise la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture, l’installation pour produire des pièces où Fabien Gilles sera tour à tour dictateur, réalisateur, ou marque commerciale, empruntant les signes et les codes propres à ces différents domaines. C’est précisément cette façon pleine de dérision de s’envisager lui-même qui fait le charme et l’intérêt du travail de l’artiste. > Dans le cadre de la Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire, profitez d’une visite guidée avec Aurélie, médiatrice culturelle, qui vous donnera les clés pour comprendre le travail de l’artiste.

> Date de la visite guidée : 29/10 de 14h00 à 15h30 – Tarifs : 2,5€ culture@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 09 77 29 http://www.laparte-lac.com/ Faisant de son nom et de son image la base de son travail, Fabien Gilles emprunte à différents médias comme le cinéma, la peinture, la musique et également la représentation politique, pour créer un univers fictionnel autour du personnage Fabien Gilles. Il utilise la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture, l’installation pour produire des pièces où Fabien Gilles sera tour à tour dictateur, réalisateur, ou marque commerciale, empruntant les signes et les codes propres à ces différents domaines. C’est précisément cette façon pleine de dérision de s’envisager lui-même qui fait le charme et l’intérêt du travail de l’artiste. > Dans le cadre de la Semaine du tourisme économique et des savoirs-faire, profitez d’une visite guidée avec Aurélie, médiatrice culturelle, qui vous donnera les clés pour comprendre le travail de l’artiste.

> Date de la visite guidée : 29/10 de 14h00 à 15h30 – Tarifs : 2,5€ dernière mise à jour : 2021-10-08 par OT – Lac de Trémelin

Détails Catégories d’évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse L'aparté, lieu d’art contemporain Iffendic Ville Iffendic lieuville 48.09945#-2.02972