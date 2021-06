Le Havre Musée de l'abbaye de Graville Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée de l’exposition « Australie, au-delà du Rêve – Kulata Tjuta » Musée de l’abbaye de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée de l’exposition « Australie, au-delà du Rêve – Kulata Tjuta » Musée de l’abbaye de Graville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Havre. Visite guidée de l’exposition « Australie, au-delà du Rêve – Kulata Tjuta »

Musée de l’abbaye de Graville, le samedi 3 juillet à 21:30

Kuḻaṯa Tjuṯa signifiant « beaucoup de lances » évoque le combat que mènent les Aborigènes des terres APY, au nord-ouest de l’Australie du sud, pour faire perdurer et transmettre leur culture et leurs traditions aux jeunes générations. L’exposition, en partenariat avec l’APY Art Centre Collective, présente une soixantaine d’œuvres – peintures, photographies et quelques objets – provenant d’une collection particulière.

Dans la limite des places disponibles, à partir de 8 ans, durée : 30 min.

Découverte de l’exposition composée d’une soixantaine d’œuvres : peintures, photographies et quelques objets. Musée de l’abbaye de Graville Rue de l’abbaye, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'abbaye de Graville Adresse Rue de l'abbaye, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Musée de l'abbaye de Graville Le Havre