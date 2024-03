VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU BORD DE L’ONDE » LE MAT Ancenis-Saint-Géréon, samedi 23 mars 2024.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU BORD DE L’ONDE » LE MAT Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Visite guidée. « Au bord de l’onde » nous plonge dans cette matière liquide, changeante, aussi mobile que la nature elle-même, nous invitant aux plus larges traversées imaginaires.

Visite guidée le samedi 23 mars à 16h à la Chapelle des Ursulines.

Entrée libre. Tout public.

Cette exposition, organisée avec le soutien du Musée d’Arts de Nantes, invite à explorer, à travers le regard des artistes, les paysages fluviaux et maritimes qui marquent notre territoire. Loin d’être toujours pittoresques ou bucoliques, les berges et les rivages acquièrent ici une qualité fantastique, onirique et sensible. Photographies, dessins, sculptures constituent un ensemble d’œuvres racontant l’eau sous une pluralité de formes et d’états.

L’exposition sera l’occasion de découvrir les gravures exceptionnelles de Rodolphe Bresdin, artiste né à Montrelais en 1822. Il a produit environ 160 eaux-fortes et lithographies, auxquelles s’ajoutent plusieurs centaines de dessins. Il pratiquait le burin, l’eau-forte et la lithographie. Il inventa un monde fantastique et onirique. Autodidacte, malmené par la vie, pauvre, malade, méconnu de son vivant, il s’affirme un siècle plus tard comme l’un des plus grands graveurs français.

Avec les œuvres de Geneviève Asse, Patrick Bailly-Maître-Grand, Gaston Béthune, Cécile Benoiton-Maugerie, Frédéric Bouffandeau, Rodolphe Bresdin, Olivier Debré, Julien Gracq, Toni Grand, John-Franklin Koenig, Jean-Emile Laboureur, Claudio Parmiggiani, Giovanni Battista Piranesi, Olivier Rucay.

Commissariat assuré collégialement par Claude Colas, Jennifer Gobert, Gaële Le Brusq, Ilan Michel, Isabelle Tellier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Chapelle des Ursulines

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediation-ancenis@lemat-centredart.com

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « AU BORD DE L’ONDE » LE MAT Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2024-03-04 par eSPRIT Pays de la Loire