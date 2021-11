Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Visite guidée de l’exposition Arts de l’Islam Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

→ VISITE « LE MONDE EN MOTIFS » A quoi sert une image sur un objet ? Quels sont les différents types d’images que l’on peut trouver dans l’exposition ? La découverte des œuvres permet d’aborder les notions de figuration, de symbole, de décor… et de réfléchir à la place des images dans l’espace.* Dimanche 21 novembre 14h00 Dimanche 28 novembre 14h00 Dimanche 9 janvier 14h00 → VISITE « LE VOYAGE DES OBJETS » Avant d’arriver à la maison Folie, les objets de l’exposition ont traversé des pays ! Cette visite guidée permet de découvrir l’histoire des œuvres, mais aussi la diversité des arts de l’Islam, à la croisée des cultures. Dimanche 12 décembre 14h00 Durée 1h Gratuit sur réservation Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Ces visites guidées proposent différentes approches de l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

