Visite guidée de l’exposition Maison du Val d’Azun Arrens-Marsous, lundi 4 mars 2024.

Le lundi et jeudi visite commentée de l’exposition.

Avec des espaces muséographiques entièrement rénovés à l’été 2022, la maison du Parc national d’Arrens-Marsous propose une expérience sensorielle par un cheminement sur un sentier virtuel à la découverte des milieux naturels de nos vallées.

Accompagné par notre animateur, vous découvrirez la faune, la flore et les milieux naturels de nos vallées pyrénéennes.

Durée environ 1h.

Adapté à tout public.

Visite guidée de l’exposition gratuite et sans inscriptions, dans la limite des places disponibles (la visite de l’exposition en autonomie est également possible sur les horaires d’ouverture de la Maison du Val d’Azun et en dehors des horaires de visites guidées). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 15:00:00

fin : 2024-03-07

Maison du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

