Visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” avec l’ALMA Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” avec l’ALMA Chantilly, 4 juin 2022, Chantilly. Visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” avec l’ALMA Chantilly

2022-06-04 15:15:00 – 2022-06-04 16:30:00

Chantilly Oise 5 5 L’ALMA propose une visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” au jeu de Paume à Chantilly.

Le rendez-vous peut-être devant la grille du Jeu de Paume ou pour un covoiturage, devant le foyer culturel de Lamorlaye, à 14h45.

L’exposition rassemble plus de 200 œuvres permettant de découvrir un dessinateur et un graveur de génie, figure incontournable de la Renaissance. L’ALMA propose une visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” au jeu de Paume à Chantilly.

Le rendez-vous peut-être devant la grille du Jeu de Paume ou pour un covoiturage, devant le foyer culturel de Lamorlaye, à 14h45.

L’exposition rassemble plus de 200 œuvres permettant de découvrir un dessinateur et un graveur de génie, figure incontournable de la Renaissance. lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 http://www.lamorlayealma.wordpress.com/ L’ALMA propose une visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” au jeu de Paume à Chantilly.

Le rendez-vous peut-être devant la grille du Jeu de Paume ou pour un covoiturage, devant le foyer culturel de Lamorlaye, à 14h45.

L’exposition rassemble plus de 200 œuvres permettant de découvrir un dessinateur et un graveur de génie, figure incontournable de la Renaissance. ALMA

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-04-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” avec l’ALMA Chantilly 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée de l’exposition “Albrecht Dürer, Renaissance et gravure” avec l’ALMA Chantilly Chantilly 4 juin 2022 Chantilly Oise

Chantilly Oise