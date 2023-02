Visite Guidée de l’exposition “à la lettre”, 25 juin 2023, Figeac .

Visite Guidée de l’exposition “à la lettre”

Venez découvrir l’exposition temporaire du musée Champollion… à la lettre.

Du latin lustrare signifiant « éclairer », l’illustration vient mettre en lumière un texte dans un rapport à l’espace de la page qui n’est jamais anodin. Images et écritures cohabitent, se complètent, s’imbriquent, s’envahissent, se confondent, se contredisent, prennent le lecteur à témoin, débordent de la page…

Des gravures sur bois des premiers livres de colportage au développement de l’image dans les albums jeunesse modernes, en passant par l’imagerie populaire, les ouvrages pédagogiques ou encore le livre illustré, l’exposition invite à s’interroger sur le lien entre l’écrit et l’image et sur les origines et développements de l’art de l’illustration.

Le parcours est complété par une exposition réservée aux enfants ! ABC : l’abécédaire fabuleux Avez-vous déjà vu un koala karatéka coupant des kiwis devant un kangourou ? Ou un yéti faisant son yoga avec son yorkshire ?

Découvrez dans l’exposition les magnifiques originaux de l’illustratrice Marion Arbona. Un travail sur la lettre et la richesse de la langue. Animaux, fruits, objets s’imbriquent : une foule de détails qui offre à chacun la possibilité de s’inventer mille et une histoires drôles et farfelues.

