Giverny Musée des Impressionnismes Eure, Giverny Visite guidée de l’exposition à la lampe torche et promenade guidée dans le jardin au crépuscule Musée des Impressionnismes Giverny Catégories d’évènement: Eure

Giverny

Visite guidée de l’exposition à la lampe torche et promenade guidée dans le jardin au crépuscule Musée des Impressionnismes, 18 septembre 2021, Giverny. Visite guidée de l’exposition à la lampe torche et promenade guidée dans le jardin au crépuscule

Musée des Impressionnismes, le samedi 18 septembre à 18:00

Explorez l’exposition Côté jardin à travers les détails et les secrets révélés par le faisceau d’une lampe torche, avant de déambuler dans le jardin au crépuscule, en compagnie du chef jardinier du musée.

Dans la limite des places disponibles. Réservation en ligne

Une visite nocturne, entre art et nature Musée des Impressionnismes 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Giverny Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Giverny Autres Lieu Musée des Impressionnismes Adresse 99 rue Claude Monet, 27620 Giverny Ville Giverny lieuville Musée des Impressionnismes Giverny