Mounir Ayache, artiste de l’exposition « Prendre la tangente » vous invite à le suivre dans une visite guidée pas comme les autres… Envolez-vous avec l’une de nos médiatrices culturelles et Mounir Ayache, artiste du simulateur de vol AV.roes ! Après 30 minutes de visite guidée dans l’exposition « Prendre la tangente », rencontrez Mounir Ayache et vivez l’expérience d’un pilote de l’espace dans l’œuvre AV.roes. 3,2,1 décollage ! L’œuvre AV.roes : En reprenant les codes de la science-fiction « SF orientale », auxquels Mounir Ayache mêle histoires familiales et réappropriation imaginaire des expériences et identités arabes, l’artiste met entre vos mains les commandes d’un vaisseau spatial qui vous plonge dans une destination/fiction arabo-futuriste. En groupe ou en individuel, le MAIF Social Club prendra en charge l’interprétation en LSF pour tout événement. Ces demandes pourront se faire sur simple sollicitation et dans un délai de 3 semaines en amont. MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visite-guidee-avec-lartiste-mounir-ayache/

