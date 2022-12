Visite guidée de l’expo « ArchéoCotentin : à la conquête d’une presqu’île » Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Traversez l’histoire avec les trésors d’archéologie du Cotentin : découvrez les empreintes uniques au monde trouvées au site du Rozel datées du paléotique moyen (- 300 000), des silex taillés et nombreux autres éléments illustrant la vie au village des Unelles à Urville-Nacqueville (-30). La visite avec Suzanne dure 1h. Vous pourrez profiter également du dispositif virtuel HABATA qui vous plongera dans le quotidien des populations de l’époque. RDV au Musée Thomas Henry

