Visite guidée de l’exploitation du Buscherhof : des moutons dans les vergers Sarre-Union, 27 juillet 2022, Sarre-Union.

Buscherhof Sarre-Union Bas-Rhin

2022-07-27 – 2022-07-27

Sarre-Union

Bas-Rhin

EUR Au Buscherhof, Hommes et animaux travaillent main dans la patte. Pendant que le maraîcher sème et récolte, les ovins entretiennent les vergers. Découvrez les avantages de ce partenariat, mais aussi les inconvénients que cela représente. Nulle difficulté ne saurait pour autant ébranler Francis Meyer, ce maraîcher passionné, qui cultive fruits et légumes de la manière la plus naturelle possible, sans ajout de pesticides et en totale harmonie avec la nature. A l’issue de la visite, vous pourrez également découvrir la boutique et faire le plein de bons produits bios ! Payant. Sur inscription au 03 88 00 40 39.

