Visite guidée de l'espace muséographique des Antonins, berceau du Retable d'Issenheim
Issenheim

2022-07-01 – 2022-07-08

2022-07-01 – 2022-07-08

Découvrez l'espace muséographique des Antonins et l'histoire du couvent pour lequel a été réalisé le célèbre retable d'Issenheim de Mathias Grünewald. Visite guidée gratuite, possibilité de dons en faveur de la restauration de la partie historique du couvent.

+33 3 89 62 24 24

