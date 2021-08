Genas Muséal de Gandil Genas, Rhône Visite guidée de l’espace muséal de Gandil à Genas Muséal de Gandil Genas Catégories d’évènement: Genas

Rhône

Visite guidée de l’espace muséal de Gandil à Genas Muséal de Gandil, 18 septembre 2021, Genas. Visite guidée de l’espace muséal de Gandil à Genas

Muséal de Gandil, le samedi 18 septembre à 09:00

Visites commentées du muséal de Gandil de 9 h à 12 h, guidées par quatre anciens et actuels agriculteurs de Genas pour une explication haute en couleur de la vie agricole locale dans les années 1950 en complément des sept tableaux interactifs du Muséal de Gandil, de ses explications ciblées et de ses énigmes ludiques. Départs toutes les 15 minutes de 9 h à 12 h en quatre groupes distincts de 10 personnes maximum, pour une visite de trente minutes environ.

entrée libre, sur inscription uniquement, groupes de 10 personnes, départ toutes les 15 minutes.

Visite guidée par des agriculteurs locaux du muséal de Gandil. Muséal de Gandil Muséal de Gandil, 11 rue Danton, 69740 Genas Genas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Genas, Rhône Autres Lieu Muséal de Gandil Adresse Muséal de Gandil, 11 rue Danton, 69740 Genas Ville Genas lieuville Muséal de Gandil Genas