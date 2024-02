VISITE GUIDÉE DE L’ESPACE MENTHE-PASTILLE Giffard Espace Menthe-Pastille Avrillé, vendredi 12 avril 2024.

VISITE GUIDÉE DE L’ESPACE MENTHE-PASTILLE Giffard Espace Menthe-Pastille Avrillé Maine-et-Loire

Lors de votre visite guidée, vous découvrirez l’Espace Menthe-Pastille, lieu entièrement dédié au patrimoine et au savoir-faire de l’entreprise (objets anciens, collections d’affiches anciennes, bouteilles collector…). Vous entrerez ensuite au cœur du processus de fabrication dans l’officine d’Emile pour en savoir plus sur la macération de nos fruits, fleurs, plantes… Un passage par les chaines d’embouteillage et finissez votre découverte par une dégustation de saveurs et de senteurs. 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:30:00

fin : 2024-04-12 12:00:00

Giffard Espace Menthe-Pastille Chemin du Bocage

Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire marion.dallet@giffard.com

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ESPACE MENTHE-PASTILLE Avrillé a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire