Flamanville Site EDF de Flamanville - Espace Découverte Flamanville, Manche Visite guidée de l’espace découverte EDF Flamanville Site EDF de Flamanville – Espace Découverte Flamanville Catégories d’évènement: Flamanville

Manche

Visite guidée de l’espace découverte EDF Flamanville Site EDF de Flamanville – Espace Découverte, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Flamanville. Visite guidée de l’espace découverte EDF Flamanville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site EDF de Flamanville – Espace Découverte Découvrez l’histoire du site EDF Flamanville ainsi que son passé industriel, de la mine de fer au nucléaire, lors d’une visite guidée dans l’Espace Découverte Site EDF de Flamanville – Espace Découverte Centre EDF, 50340 Flamanville Flamanville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Flamanville, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Site EDF de Flamanville - Espace Découverte Adresse Centre EDF, 50340 Flamanville Ville Flamanville lieuville Site EDF de Flamanville - Espace Découverte Flamanville