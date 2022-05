Visite guidée de Lembach Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite guidée de Lembach
19 juillet 2022
Lembach, Bas-Rhin

Mentionné pour la première fois en 786 sous le nom de Lunombuacharo marca, Lembach regorge de trésors : charbonniers, moulin à huile, Ligne Maginot, châteaux forts… Venez découvrir ce petit village à la grande Histoire !

Sur réservation. +33 3 88 86 71 45

