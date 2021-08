Nivillac Eglise Saint-Pierre,Nivillac Morbihan, Nivillac Visite guidée de l’église St-Pierre St-Paul de Nivillac et Jardin du Presbytère Eglise Saint-Pierre,Nivillac Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

Visite guidée de l’église St-Pierre St-Paul de Nivillac et Jardin du Presbytère Eglise Saint-Pierre,Nivillac, 18 septembre 2021, Nivillac. Visite guidée de l’église St-Pierre St-Paul de Nivillac et Jardin du Presbytère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Pierre, Nivillac Visite proposée par Nivillac : Généalogie, Histoire et Patrimoine

Eglise 20ème siècle construite en remplacement d’un édifice plus ancien, visite exceptionnelle du presbytère et de ses dépendances. Eglise Saint-Pierre,Nivillac Place Saint-Pierre, 56130, Nivillac Nivillac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu Eglise Saint-Pierre,Nivillac Adresse Place Saint-Pierre, 56130, Nivillac Ville Nivillac lieuville Eglise Saint-Pierre,Nivillac Nivillac